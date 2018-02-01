Как нарисовать «кошачьи глаза»

Макияж «кошачий взгляд», чувственный и завораживающий, в моде уже не одно десятилетие и не собирается сдавать позиции.

Считается, что его придумали древние египтянки, которые стремились походить на грациозных и загадочных кошек — священных животных Египта. Главная прелесть этого мейк-апа — универсальность, «кошачьи глазки» идут всем женщинам вне зависимости от особенностей лица.

Техник «кошачьего» макияжа существует множество, но принцип у них один — глаз визуально удлиняется и вытягивается к вискам.

Нанося тени и используя подводку, помните, что между краем века и стрелкой не должно оставаться пробелов, иначе эффекта не будет. Смотрите видео-урок и оттачивайте навыки.