Маникюр «Мат и глянец»

Матовый маникюр в своё время стал откровением. Модницы без промедления бросились скупать покрытия без блеска, сочтя привычные глянцевые лаки чрезмерно броскими.

Конечно, спустя несколько лет глянец отвоевал утерянные позиции, но матовые ногти по-прежнему считаются признаком элегантности и сдержанной аристократичности.

Дизайнеры ежегодно играют цветами и фактурами и в нынешнем сезоне предложили беспроигрышный вариант, который устроит всех, — новое прочтение французского маникюра с использованием глянцевого и матового лака одного цвета.

Такой монохром идеально подойдёт почитательницам классики, которым хочется внести в образ капельку креатива.