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Маникюр «Мат и глянец»
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Маникюр «Мат и глянец» 

Рамблер 1 февраля 2018
Матовый маникюр в своё время стал откровением. Модницы без промедления бросились скупать покрытия без блеска, сочтя привычные глянцевые лаки чрезмерно броскими.
Конечно, спустя несколько лет глянец отвоевал утерянные позиции, но матовые ногти по-прежнему считаются признаком элегантности и сдержанной аристократичности.
Дизайнеры ежегодно играют цветами и фактурами и в нынешнем сезоне предложили беспроигрышный вариант, который устроит всех, — новое прочтение французского маникюра с использованием глянцевого и матового лака одного цвета.
Такой монохром идеально подойдёт почитательницам классики, которым хочется внести в образ капельку креатива.
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