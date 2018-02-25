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Модный пучок за одну минуту
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Модный пучок за одну минуту 

Рамблер 25 февраля 2018
Причёска «Пучок» — абсолютный фаворит обладательниц волос длиной ниже плеч. Делается он за считанные минуты, а выглядит интересно.
Потратив чуть больше времени, можно превратить пучок в изысканную вечернюю укладку, с которой не стыдно появиться на романтической встрече или торжественном мероприятии. Чтобы соорудить на голове причёску, не нужно овладевать секретами парикмахерского искусства, достаточно лишь вооружиться аксессуарами, которые есть у любой девушки: расчёской, резиночками, шпильками и щипцами для завивки.
Видео-урок расскажет, как правильно собрать волосы в скромный пучок, а затем с лёгкость трансформировать его в вечерний вариант.
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