Модный пучок за одну минуту

Причёска «Пучок» — абсолютный фаворит обладательниц волос длиной ниже плеч. Делается он за считанные минуты, а выглядит интересно.

Потратив чуть больше времени, можно превратить пучок в изысканную вечернюю укладку, с которой не стыдно появиться на романтической встрече или торжественном мероприятии. Чтобы соорудить на голове причёску, не нужно овладевать секретами парикмахерского искусства, достаточно лишь вооружиться аксессуарами, которые есть у любой девушки: расчёской, резиночками, шпильками и щипцами для завивки.

Видео-урок расскажет, как правильно собрать волосы в скромный пучок, а затем с лёгкость трансформировать его в вечерний вариант.