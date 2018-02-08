Ещё
Эффект омбре на губах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эффект омбре на губах 

Рамблер 8 февраля 2018
Термин «омбре» в последние годы звучит буквально ото всюду. Это и модный тренд в дизайне интерьера, и техника окрашивания волос, и направление в маникюре, и даже способ нанесения губной помады.
Омбре предполагает плавный переход от тёмных оттенков к светлым, причём макияж одинаково интригующе смотрится как в глянцевом, так и в матовом варианте. Использование контрастных тонов позволяет скорректировать форму и пухлость губ, визуально добавив им объёма или, напротив, чуть уменьшив рот.
Накрасить губы можно с горизонтальным или вертикальным эффектом омбре, хотя второй вид модницы предпочитают чаще.
Героиня ролика покажет, как сделать этот роскошный макияж.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение