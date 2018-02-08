Эффект омбре на губах

Термин «омбре» в последние годы звучит буквально ото всюду. Это и модный тренд в дизайне интерьера, и техника окрашивания волос, и направление в маникюре, и даже способ нанесения губной помады.

Омбре предполагает плавный переход от тёмных оттенков к светлым, причём макияж одинаково интригующе смотрится как в глянцевом, так и в матовом варианте. Использование контрастных тонов позволяет скорректировать форму и пухлость губ, визуально добавив им объёма или, напротив, чуть уменьшив рот.

Накрасить губы можно с горизонтальным или вертикальным эффектом омбре, хотя второй вид модницы предпочитают чаще.

Героиня ролика покажет, как сделать этот роскошный макияж.