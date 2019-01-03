Тест: какой цвет волос вам подойдет

Многие убеждены, что природа — самый талантливый художник, и поэтому идеальный цвет волос — именно тот, с которым человек родился. Якобы именно он лучше всего подходит к оттенку кожи, разрезу глаз и оттенку бровей.

Существует и противоположное мнение: к волосам можно относиться как к аксессуару, меняя их цвет и форму в зависимости от настроения, времени года и текущих модных трендов.

Некоторые женщины меняют цвет волос каждый месяц, другие же на долгие годы остаются верны одному оттенку.

А есть и те, кто однажды красит волосы и влюбляются в свой новый цвет. Наверное, у каждого человека есть такая знакомая, уверяющая, что ей не идет ее собственный "мышиный" цвет.

Предлагаем вам пройти короткий тест и узнать, какой цвет идеально подойдет вашим волосам. Как знать, возможно пришло время перемен.