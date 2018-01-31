5 самых желанных бьюти-трендов 2018-го

Полный отказ от контуринга, смарт-маски и другие бьюти-тенденции, о которых вы не могли и мечтать, — в нашем обзоре.

Отказ от контуринга (полный!) Внегендерность и персонализация Когда косметические гиганты поняли, что духами и одеждой gender free уже никого не удивишь, они поставили на универсальные коллекции макияжа (и для мальчиков, и для девочек). Кроме того в 2018-м ожидается бум инклюзивных средств, которые подходят каждому, вне зависимости от пола и расы (успех линии Рианны Fenty Beauty с 40 оттенками тонального крема не дает покоя ее конкурентам). Популярными будут и продукты, которые подстраиваются под Ph уровень кожи.

Веснушки Уже прошло больше пяти лет с того дня, как Ким Кардашьян раскрыла подписчикам секрет своих идеально симметричного лица и выразительных скул, а контуринг всё никуда не уходит. Но в этом году ажиотаж вокруг скульптурирования постепенно пойдет на спад. А в трендах закрепится чистая, светящаяся кожа с минимальным количеством маскировки.

Без пяти минут принцесса Меган Маркл очень вовремя запретила ретушерам и визажистам трогать свои веснушки: в 2018-м они будут на пике. К слову, последствия популярности тренда появились уже сейчас: бьюти-блогеры повально рисуют веснушки в форме созвездий. Поговаривают, тема пошла в народ с подачи мичиганского тату-мастера Джессики Кнапик, которая, будучи фанаткой астрологии, придумала располагать искусственные веснушки в форме знаков зодиака. Металлизированные оттенки

Если еще не расчехлили свои перламутровые тени и так и не опробовали модную зеркальную втирку для ногтей, настало ваше время. В этом году и веки, и ногти должны частенько блестеть как начищенная монетка. Смарт-маски

Мы любим уход тканевыми масками, но признаем, что в нем есть свои минусы: впитываемость содержимого за короткое время почти минимальна, и, что бы там не говорили звезды Instagram, носить их на лице не очень-то удобно. В 2018-м случится бум смарт-масок, компактных гаджетов, которые смогут заменить салонный уход. По секрету, первый такой гаджет готовит бренд Foreo.