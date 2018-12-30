Как сделать локоны с помощью фольги

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Секреты создания локонов с помощью фольги 

Рамблер 2 часа назад
Буйные кудри, нежные волны, романтические локоны — все эти укладки выглядят женственно и чувственно.
Но если обладательницы волнистых от природы волос с лёгкость могут уложить шевелюру, то для девушек с прямыми волосами создание таких романтичных причесок становится мучением.
Накручивание волос на бигуди требует много времени и чревато запутыванием, использование щипцов портит волосы, и даже современные утюжки не слишком полезны для шевелюры.
Но для тех, кто не оставляет мечту заполучить роскошную укладку в голливудском стиле, придуман секретный метод завивки — создание локонов с применением фольги.
Красота , Видео
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