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Бьюти-тест: накладные стрелки
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Бьюти-тест: накладные стрелки 

Рамблер 9 февраля 2018
Накладные локоны, ногти, ресницы — специалисты по красоте напридумывали массу вещиц, облегчающих жизнь женщинам.
А теперь появился новый продукт — накладные стрелки. Вообще стрелки — неотъемлемая часть любого макияжа, начиная от незаметного нюдового и заканчивая вычурным подиумным.
Правильно подобранная форма и чётко прорисованные линии не просто акцентируют глаза, они визуально меняют их форму, приближая к идеальной миндалевидной.
Но именно в этом и состоит сложность — нарисовать безупречные стрелки не так просто, да и времени этот процесс занимает немало.
Возможно, с накладными стрелками нанести мейк-ап будет куда проще?
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