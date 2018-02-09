Бьюти-тест: накладные стрелки

Накладные локоны, ногти, ресницы — специалисты по красоте напридумывали массу вещиц, облегчающих жизнь женщинам.

А теперь появился новый продукт — накладные стрелки. Вообще стрелки — неотъемлемая часть любого макияжа, начиная от незаметного нюдового и заканчивая вычурным подиумным.

Правильно подобранная форма и чётко прорисованные линии не просто акцентируют глаза, они визуально меняют их форму, приближая к идеальной миндалевидной.

Но именно в этом и состоит сложность — нарисовать безупречные стрелки не так просто, да и времени этот процесс занимает немало.

Возможно, с накладными стрелками нанести мейк-ап будет куда проще?