Маникюр в стиле «Игры престолов»

Первый же сезон «Игры престолов», стартовавший в США в 2011 году, перевернул представление о сериалах. Завораживающий проект с гигантским бюджетом в стиле «фэнтези» моментально обрёл многомилионную армию почитателей и подражателей, которые и дня не могут прожить без просмотра очередной серии. Фанаты сериала копируют причёски и костюмы любимых героев, подражают им в манере поведения и используют свойственные им фразы и жесты. Если и вы оказались в числе поклонников «Игры престолов», то попробуйте внести в свой образ загадочные фантастические ноты, сделав нарядный интригующий маникюр.