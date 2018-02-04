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Маникюр в стиле «Игры престолов»
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Маникюр в стиле «Игры престолов» 

Рамблер 4 февраля 2018
Первый же сезон «Игры престолов», стартовавший в США в 2011 году, перевернул представление о сериалах. Завораживающий проект с гигантским бюджетом в стиле «фэнтези» моментально обрёл многомилионную армию почитателей и подражателей, которые и дня не могут прожить без просмотра очередной серии. Фанаты сериала копируют причёски и костюмы любимых героев, подражают им в манере поведения и используют свойственные им фразы и жесты. Если и вы оказались в числе поклонников «Игры престолов», то попробуйте внести в свой образ загадочные фантастические ноты, сделав нарядный интригующий маникюр.
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