Эффективная тренировка для новичка

Похудение начинается с похода в тренажёрный зал. Но посещать фитнес-центр готовы не все.

У кого-то не хватает времени, кому-то сложно купить абонемент, а кто-то и вовсе комплексует из-за несовершенства форм и стесняется заниматься спортом при соглядатаях. Разумеется, делать упражнения можно и дома, но ведь здесь столько соблазнов: диван, телевизор, журналы и компьютер!

А что, если тратить на тренировку всего несколько минут в день?

Её можно делать утром или перед сном, а потом возвращаться к привычным занятиям. Главное, чтобы комплекс был по-настоящему эффективным и позволял прорабатывать все группы мышц.

Повторяйте движения за героиней ролика и чувствуйте, как сгорают ненавистные килограммы.