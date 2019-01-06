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Тренировка, доступная даже новичку 

Рамблер 4 часа назад
Похудение начинается с похода в тренажерный зал. Но посещать фитнес-центр готовы не все.
У кого-то не хватает времени, кому-то сложно купить абонемент, а кто-то и вовсе комплексует из-за несовершенства форм и стесняется заниматься спортом при соглядатаях. Разумеется, делать упражнения можно и дома, но ведь здесь столько соблазнов: диван, телевизор, журналы и компьютер!
А что, если тратить на тренировку всего несколько минут в день?
Её можно делать утром или перед сном, а потом возвращаться к привычным занятиям. Главное, чтобы комплекс был по-настоящему эффективным и позволял прорабатывать все группы мышц.
Повторяйте движения за героиней ролика и чувствуйте, как сгорают ненавистные килограммы.
Красота , Видео
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