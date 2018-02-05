Ещё
Аптечные лайфхаки для красоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аптечные лайфхаки для красоты 

Рамблер 5 февраля 2018
Ухаживая за лицом и телом, девушки охотно используют не только косметику известных производителей, но и урожай с собственной дачи, и продукты, закупленные в супермаркете на неделю.
Эти народные средства давно себя зарекомендовали как недорогие, но эффективные. Но у истинных модниц с безупречной кожей есть особый секрет — они давно перешли на аптечные препараты. Знаете ли вы, что масляный раствор витамина D избавляет от любых шелушений кожи, а мазь Вишневского помогает бороться с прыщами и вросшими волосками?
Видео расскажет, какие ещё проблемы с кожей можно решить, используя аптечные средства.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение