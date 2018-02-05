Аптечные лайфхаки для красоты

Ухаживая за лицом и телом, девушки охотно используют не только косметику известных производителей, но и урожай с собственной дачи, и продукты, закупленные в супермаркете на неделю.

Эти народные средства давно себя зарекомендовали как недорогие, но эффективные. Но у истинных модниц с безупречной кожей есть особый секрет — они давно перешли на аптечные препараты. Знаете ли вы, что масляный раствор витамина D избавляет от любых шелушений кожи, а мазь Вишневского помогает бороться с прыщами и вросшими волосками?

Видео расскажет, какие ещё проблемы с кожей можно решить, используя аптечные средства.