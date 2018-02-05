Как сделать боковой хвост

Хвост — одна из любимейших причёсок, и вполне понятно почему. Хвост делается за несколько секунд, не требует аксессуаров, выглядит аккуратно и уместно и в спортивном зале, и в ночном клубе и очень удобен.

Но зачем довольствоваться банальными вариантами, если есть более элегантные укладки? Романтичный и женственный боковой хвост сделать ничуть не сложнее, чем обычный, зато смотрится он куда более интригующе.

Собранные с одной стороны волосы чувственно приоткрывают шею, превращая озорную девчонку в сексуальную красотку.

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