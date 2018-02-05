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Макияж со скотчем в золотистых тонах
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Макияж со скотчем в золотистых тонах 

Рамблер 5 февраля 2018
Скотч — лучший друг офисного сотрудника. Но с недавних пор он обосновался и в косметичках. С помощью клейкой ленты можно нарисовать идеальные стрелки и ровно нанести тени, чтобы макияж выглядел безукоризненно.
В нашем ролике визажист создал нежный мейк-ап, используя именно этот приём. Кстати, профессионалы рекомендуют полоску скотча сначала наклеить на внешнюю сторону ладони, и лишь потом пристраивать возле глаза, иначе неприятных ощущений при её удалении не избежать.
А вот располагать ленту можно под любым углом к линии роста нижних ресниц, но главное — наклеить полоски симметрично на оба глаза.
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