Макияж со скотчем в золотистых тонах

Скотч — лучший друг офисного сотрудника. Но с недавних пор он обосновался и в косметичках. С помощью клейкой ленты можно нарисовать идеальные стрелки и ровно нанести тени, чтобы макияж выглядел безукоризненно.

В нашем ролике визажист создал нежный мейк-ап, используя именно этот приём. Кстати, профессионалы рекомендуют полоску скотча сначала наклеить на внешнюю сторону ладони, и лишь потом пристраивать возле глаза, иначе неприятных ощущений при её удалении не избежать.

А вот располагать ленту можно под любым углом к линии роста нижних ресниц, но главное — наклеить полоски симметрично на оба глаза.