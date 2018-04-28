Ещё
Дизайн ногтей «Матрешка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайн ногтей «Матрешка» 

Рамблер 3 часа назад
Стиль «а ля рюс» — неотъемлемая часть современной моды. Русское этно привлекает дизайнеров и стилистов живописностью, выразительностью, естественностью.
Народные мотивы используются в оформлении интерьеров, при создании модных коллекций и уже давно проникли в макияж и маникюр. Истинные поклонницы русского стиля выбирают нарядные цвета и традиционные узоры, в том числе при декоре ногтей.
Видеоурок расскажет, как создать на ногтях самый известный символ России — матрёшку. Внимательно следите за действиями мастера, чтобы повторить рисунок и стать обладательницей милого и весьма патриотичного маникюра.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти35
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег109
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Что случится, если есть по три яйца в день27
Толстушка из «Физрука» похудела и стала супер-секси
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение