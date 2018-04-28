Дизайн ногтей «Матрешка»

Стиль «а ля рюс» — неотъемлемая часть современной моды. Русское этно привлекает дизайнеров и стилистов живописностью, выразительностью, естественностью.

Народные мотивы используются в оформлении интерьеров, при создании модных коллекций и уже давно проникли в макияж и маникюр. Истинные поклонницы русского стиля выбирают нарядные цвета и традиционные узоры, в том числе при декоре ногтей.

Видеоурок расскажет, как создать на ногтях самый известный символ России — матрёшку. Внимательно следите за действиями мастера, чтобы повторить рисунок и стать обладательницей милого и весьма патриотичного маникюра.