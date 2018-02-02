Мать колет дочери ботокс ради конкурсов красоты

8-летняя девочка из Калифорнии регулярно получает дозу ботокса в свое лицо, которую вкалывает ее собственная мать. Более того, женщина использует воск, чтобы избавить свою дочь от ненужных волос на теле в период полового созревания.

Бритни Кэмпбелл проживает в Калифорнии, а ее 34-летняя мать Керри является косметологом из Бирмингема. В начале 2017 года женщина повела своего ребенка на процедуру введения ботокса, что являлось подарком на 8-летие ребенка. Весь год девочка раз в три месяца посещала салон красоты, где ей вкалывали ботокс, а также проводили восковую депиляцию. Девочка сама настаивает на необходимости таких процедур, чтобы стать красивее и побеждать на конкурсах красоты.

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К тому же она якобы замечает на своем лице морщины, от которых старается избавляться с помощью ботокса, а также заявляет, что все ее подружки хотят ходить на такие же процедуры и очень ей завидуют. Керри отмечает, что ее дочь, Бритни, стремиться стать актрисой, моделью или певицей и для этого девочке нужно хорошо выглядеть, в чем она будет всячески содействовать.

Доводы медиков о том, что ботокс не замедлит старение, а лишь разгладит морщины, женщине не интересны. К тому же, она уверена, что восковая депиляция ног и интимной зоны помогут ребенку не обрастать волосами в будущем. Эксперты отмечают, что воск не остановит половое взросление и рост девочки, поэтому эта процедура точно является лишней.

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Мать ребенка уверена, что все родители должны также заботиться о своих дочерях, а медики тем временем бояться за здоровье девочки. Керри отмечает, что она, как профессиональный косметолог, знает какие дозы ботокса не станут критичными для ее ребенка. Также она гордиться, что ее дочь является одной из самых молодых участниц конкурсов красоты, использующих ботокс.