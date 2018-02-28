Запретные упражнения для талии

Один из главных признаков сексуальной женской фигуры — тонкая талия.

В погоне за изяществом форм девушки проводят часы в тренажёрном зале, пытаясь накачать мышцы. Однако спустя время обнаруживают, что фигура не только не приобрела желаемые пропорции, но напротив — стала более массивной. Всё дело в том, что упражнения для уменьшения параметров должны быть подобраны правильно.

А вот некоторые новички начинают делать комплексы, подглядывая за соседями по залу или просто наобум. В их числе «запретные» упражнения, которые не сужают, а увеличивают талию.

Открываем секрет — что не нужно делать, если вы мечтаете быть стройной, как берёзка.