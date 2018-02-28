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Запретные упражнения для талии
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Запретные упражнения для талии 

Рамблер 28 февраля 2018
Один из главных признаков сексуальной женской фигуры — тонкая талия.
В погоне за изяществом форм девушки проводят часы в тренажёрном зале, пытаясь накачать мышцы. Однако спустя время обнаруживают, что фигура не только не приобрела желаемые пропорции, но напротив — стала более массивной. Всё дело в том, что упражнения для уменьшения параметров должны быть подобраны правильно.
А вот некоторые новички начинают делать комплексы, подглядывая за соседями по залу или просто наобум. В их числе «запретные» упражнения, которые не сужают, а увеличивают талию.
Открываем секрет — что не нужно делать, если вы мечтаете быть стройной, как берёзка.
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