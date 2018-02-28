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Причёска с начесом и косой
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Причёска с начесом и косой 

Рамблер 28 февраля 2018
Косы несколько лет назад пережили второе рождение, став хитом среди модниц.
И это неудивительно, ведь заплести волосы, создав аккуратную укладку, очень просто, сделать это может даже дошкольница.
Украшающая женскую голову коса — это женственно и нежно, но простые варианты — решение избитое. Намного интереснее смотрятся косы с оригинальным плетением, дополненные аксессуарами.
Сотни вариантов позволяют создать образ строгий или праздничный, будничный или нарядный. Видео-урок научит, как соорудить причёску с косой и начёсом, романтичную и элегантную, которая будет уместна и на деловой встрече, и на прогулке.
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