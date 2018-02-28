Причёска с начесом и косой

Косы несколько лет назад пережили второе рождение, став хитом среди модниц.

И это неудивительно, ведь заплести волосы, создав аккуратную укладку, очень просто, сделать это может даже дошкольница.

Украшающая женскую голову коса — это женственно и нежно, но простые варианты — решение избитое. Намного интереснее смотрятся косы с оригинальным плетением, дополненные аксессуарами.

Сотни вариантов позволяют создать образ строгий или праздничный, будничный или нарядный. Видео-урок научит, как соорудить причёску с косой и начёсом, романтичную и элегантную, которая будет уместна и на деловой встрече, и на прогулке.