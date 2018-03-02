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Невероятное перевоплощение с помощью макияжа
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Невероятное перевоплощение с помощью макияжа 

Рамблер 2 марта 2018
Декоративная косметика в руках мастера становится волшебным средством, любую женщину превращающим в роковую искусительницу.
Неровность и бледность кожи маскирует тональный крем, неправильной формы глаза визуально увеличиваются с помощью теней и подводки, маленькие губы мгновенно приобретают объём благодаря помаде. И всё это буквально за несколько минут!
Героиня ролика попала в руки мага-визажиста, который сделал из обычной девушки сказочную королеву. Сложно поверить, что в финале перед камерой красуется та же модель, что и в начале.
Смотрите видео и берите на вооружение секретные приёмы.
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