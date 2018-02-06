Укладка с эффектом мокрых волос

Укладка с эффектом мокрых волос идеально смотрится летом, но и в другие сезоны она уместна во время праздников и вечеринок.

Самое замечательное в этой укладке — её универсальность: она одинаково подходит и красоткам с мальчишескими стрижками, и длинноволосым чаровницам, и обладательницам упругих локонов, и девушкам с прямыми волосами.

Но, несмотря на кажущуюся лёгкость создания такой укладки, есть несколько важных моментов, которые обязательно надо учитывать.

Так, злоупотребление укладочными средствами приведёт к получению эффекта не мокрых, а грязных волос, а спешка не позволит добиться нужной гладкости. Смотрите видео-урок и узнайте, как сделать по-настоящему стильную причёску.