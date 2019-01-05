Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла» 

Стилисты год от года становятся все более изобретательными.
Теперь специалисты по нэйл-арту уже не удовлетворяются монохромным или многоцветным покрытием, рисунками на ногтях и аквариумным дизайном.
В моду стремительно ворвался маникюр с «битым стеклом». На ногтевые пластины наносится узор, который имитирует крошечные осколки. Вся эта красота ярко блестит и переливается на свету.
Секрет этого эффектного оформления ногтей в использовании голографической пленки, обрезки которой фиксируются на ногтевой пластине.
А модницы могут не беспокоиться, что встретят приятельницу с таким же дизайном — создаваемый вручную декор абсолютно уникален и неповторим.