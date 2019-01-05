Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла» 

Рамблер 12 часов назад
Стилисты год от года становятся все более изобретательными.
Теперь специалисты по нэйл-арту уже не удовлетворяются монохромным или многоцветным покрытием, рисунками на ногтях и аквариумным дизайном.
В моду стремительно ворвался маникюр с «битым стеклом». На ногтевые пластины наносится узор, который имитирует крошечные осколки. Вся эта красота ярко блестит и переливается на свету.
Секрет этого эффектного оформления ногтей в использовании голографической пленки, обрезки которой фиксируются на ногтевой пластине.
А модницы могут не беспокоиться, что встретят приятельницу с таким же дизайном — создаваемый вручную декор абсолютно уникален и неповторим.
Красота , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему 45 лет считаются самыми страшными для женщины1
Какие люди состоят в отношениях сразу с несколькими
Что спросить у себя, прежде чем вернуться к бывшему
Красота по арабски: 10 секретов восточных женщин1
Тест: сможете ли вы постичь дзен?4
Видео
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
00:33
Особенности макияжа «под очки»
Красота
04:03
Как распознать лгуна
Психология
02:45
Школьные клички знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение