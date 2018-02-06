Маникюр «Битое стекло»

Стилисты год от года становятся всё более изобретательными.

Теперь специалисты по нэйл-арту уже не удовлетворяются монохромным или многоцветным покрытием, рисунками на ногтях и аквариумным дизайном.

В моду стремительно ворвался маникюр «Битое стекло», когда на пластинах имитируются крошечные осколки, маняще переливающиеся на свету.

Секрет этого эффектного оформления ногтей в использовании голографической плёнки, обрезки которой фиксируются на ногтевой пластине. А модницы могут не беспокоиться, что встретят приятельницу с таким же дизайном — создаваемый вручную декор абсолютно уникален и неповторим.