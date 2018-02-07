Макияж для «очкариков»

Дамам, которые носят очки, приходится более тщательно подходить к выбору декоративной косметики, потому что линзы меняют черты лица. Кроме того, внимание привлекает и оправа, становясь доминантой в образе и акцентируя глаза.

Именно поэтому очкарикам не рекомендуют тёмные насыщенные тени — при их использовании глаза за стеклами превращаются в размытое пятно.

Зато пастельные и жемчужные тона будут смотреться элегантно и смягчат взгляд. А вот тёмная подводка — настоящий друг девушек в очках. С её помощью глаза приобретают выразительность и не теряются даже за массивной оправой и толстыми линзами.