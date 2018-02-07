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Макияж для «очкариков»
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Макияж для «очкариков» 

Рамблер 7 февраля 2018
Дамам, которые носят очки, приходится более тщательно подходить к выбору декоративной косметики, потому что линзы меняют черты лица. Кроме того, внимание привлекает и оправа, становясь доминантой в образе и акцентируя глаза.
Именно поэтому очкарикам не рекомендуют тёмные насыщенные тени — при их использовании глаза за стеклами превращаются в размытое пятно.
Зато пастельные и жемчужные тона будут смотреться элегантно и смягчат взгляд. А вот тёмная подводка — настоящий друг девушек в очках. С её помощью глаза приобретают выразительность и не теряются даже за массивной оправой и толстыми линзами.
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