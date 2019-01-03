Особенности макияжа «под очки» 

Дамам, которые носят очки, приходится более тщательно подходить к выбору декоративной косметики, потому что линзы меняют черты лица. Кроме того, внимание привлекает и оправа, становясь доминантой в образе и акцентируя глаза.
Именно поэтому очкарикам не рекомендуют темные насыщенные тени — при их использовании глаза за стеклами превращаются в размытое пятно.
Зато пастельные и жемчужные тона будут смотреться элегантно и смягчат взгляд.
А вот темная подводка — настоящий друг девушек в очках. С ее помощью глаза приобретают выразительность и не теряются даже за массивной оправой и толстыми линзами.
Остальные секреты и тонкости макияжа, которые пригодятся девушкам в очках — в видео.