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Особенности макияжа «под очки» 

Рамблер 15 часов назад
Дамам, которые носят очки, приходится более тщательно подходить к выбору декоративной косметики, потому что линзы меняют черты лица. Кроме того, внимание привлекает и оправа, становясь доминантой в образе и акцентируя глаза.
Именно поэтому очкарикам не рекомендуют темные насыщенные тени — при их использовании глаза за стеклами превращаются в размытое пятно.
Зато пастельные и жемчужные тона будут смотреться элегантно и смягчат взгляд.
А вот темная подводка — настоящий друг девушек в очках. С ее помощью глаза приобретают выразительность и не теряются даже за массивной оправой и толстыми линзами.
Остальные секреты и тонкости макияжа, которые пригодятся девушкам в очках — в видео.
Красота , Видео
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