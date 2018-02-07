Как корректировать брови в домашних условиях

Одним только взглядом женщина может восхитить и обескуражить, взволновать и разочаровать, соблазнить и отвергнуть.

Выразительность женского взгляда — это не только глаза, но и брови, обрамляющие лицо. Совершенные, правильной формы и густоты брови природа дарит не всем, но девушки уже давно научились решать эту проблему.

Коррекция и окрашивание — процедуры несложные, их можно проводить самостоятельно в домашних условиях.

Но важно знать, как подготовиться к манипуляциям, как грамотно их осуществить и за чем следить в процессе. Видео-урок расскажет, как сделать коррекцию и окрашивание правильно и создать красивые брови.