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Как корректировать брови в домашних условиях
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Как корректировать брови в домашних условиях 

Рамблер 7 февраля 2018
Одним только взглядом женщина может восхитить и обескуражить, взволновать и разочаровать, соблазнить и отвергнуть.
Выразительность женского взгляда — это не только глаза, но и брови, обрамляющие лицо. Совершенные, правильной формы и густоты брови природа дарит не всем, но девушки уже давно научились решать эту проблему.
Коррекция и окрашивание — процедуры несложные, их можно проводить самостоятельно в домашних условиях.
Но важно знать, как подготовиться к манипуляциям, как грамотно их осуществить и за чем следить в процессе. Видео-урок расскажет, как сделать коррекцию и окрашивание правильно и создать красивые брови.
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