100 лет женского маникюра в одном видео

Мода — дама, как известно, непостоянная. Не успеваем мы привыкнуть к одному направлению, как она делает крутой поворот и полностью меняется.

Одежда, прически, макияж, маникюр — за всем этим приходится следить чуть ли не ежемесячно, чтобы быть в тренде. Что уж говорить про изменения, произошедшие за век!

Ещё сто лет назад красавицы понятия не имели о лаке для ногтей, и лишь в середине прошлого столетия оценили удобство и красоту ярких покрытий.

Год за годом дизайнеры вводили в моду разные цвета, форму ногтей и даже изобрели наращивание, с помощью которого можно немного скорректировать форму пальцев.

Любопытно, как будет выглядеть маникюр еще через столетие?