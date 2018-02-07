Ещё
Как менялся женский маникюр за 100 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как менялся женский маникюр за 100 лет 

Рамблер 7 февраля 2018
Мода — дама, как известно, непостоянная. Не успеваем мы привыкнуть к одному направлению, как она делает крутой поворот и полностью меняется.
Одежда, причёски, макияж, маникюр — за всем этим приходится следить чуть ли не ежемесячно, чтобы быть в тренде. Что уж говорить про изменения, произошедшие за век!
Ещё сто лет назад красавицы понятия не имели о лаке для ногтей, и лишь в середине прошлого столетия оценили удобство и красоту ярких покрытий.
Год за годом дизайнеры вводили в моду разные цвета, форму ногтей и даже изобрели наращивание, с помощью которого можно немного скорректировать форму пальцев.
Любопытно, как будет выглядеть маникюр ещё через столетие?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение