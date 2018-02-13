Шедевры гримёрского искусства

Первыми гримёрами вполне можно назвать шаманов и жрецов, которые, раскрашивая лицо и тело, для своих соплеменников превращались в животных, других людей и небожителей.

Возникновение театра предоставило гримёрскому искусству колоссальные возможности — в Греции и Индии, Китае и Риме актёры трансформировались в разных персонажей с помощью красок, масок и париков.

Любопытно, что и сегодня, когда вовсю используется компьютерная графика, артисты, модели, телеведущие не отказываются от услуг гримёров, чтобы выглядеть более эффектно.

Героиня ролика, используя косметику, может стать кем угодно: из молодой блондинки превратиться во взрослую брюнетку или интересного мужчину.