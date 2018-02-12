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Причёска «Бант из волос»
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Причёска «Бант из волос» 

Рамблер 12 февраля 2018
Если банальные укладки вам наскучили, но времени и желания сооружать замысловатый шедевр на голове нет, то бант из волос точно придётся вам по вкусу.
Эта симпатичная укладка может выглядеть романтично и задорно или элегантно и шикарно. И уж конечно, вы не останетесь незамеченной, дополнив образ этой стильной причёской.
Изучая фотографии моделей и актрис, можно подумать, что бант из волос могут сделать только профессионалы.
На самом деле создать его очень просто, нужно лишь вооружиться несколькими резиночками и шпильками. Следите за движениями героини ролика и просто повторяйте их.
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