Причёска «Бант из волос»

Если банальные укладки вам наскучили, но времени и желания сооружать замысловатый шедевр на голове нет, то бант из волос точно придётся вам по вкусу.

Эта симпатичная укладка может выглядеть романтично и задорно или элегантно и шикарно. И уж конечно, вы не останетесь незамеченной, дополнив образ этой стильной причёской.

Изучая фотографии моделей и актрис, можно подумать, что бант из волос могут сделать только профессионалы.

На самом деле создать его очень просто, нужно лишь вооружиться несколькими резиночками и шпильками. Следите за движениями героини ролика и просто повторяйте их.