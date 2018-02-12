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Лайфхаки для красоты на каждый день
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Лайфхаки для красоты на каждый день 

Рамблер 12 февраля 2018
Уход за собой — это ежедневная работа, требующая и сил, и времени.
Но время от времени каждую девушку отвлекают от приятных процедур досадные мелочи — внезапно закончилась тушь для ресниц, карандаш для глаз затвердел, флакончик с лаком не хочет открываться, сам лак никак не высыхает, а губы обветрились и выглядят катастрофически плохо.
В таких ситуациях спасают лайфхаки для красоты — маленькие хитрости, чудесным образом исправляющие любое недоразумение.
Эта подборка советов пригодится всем, кто регулярно пользуется косметикой и обожает яркий маникюр. Многократно проверенные рекомендации сделают ваш день.
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