Лайфхаки для красоты на каждый день

Уход за собой — это ежедневная работа, требующая и сил, и времени.

Но время от времени каждую девушку отвлекают от приятных процедур досадные мелочи — внезапно закончилась тушь для ресниц, карандаш для глаз затвердел, флакончик с лаком не хочет открываться, сам лак никак не высыхает, а губы обветрились и выглядят катастрофически плохо.

В таких ситуациях спасают лайфхаки для красоты — маленькие хитрости, чудесным образом исправляющие любое недоразумение.

Эта подборка советов пригодится всем, кто регулярно пользуется косметикой и обожает яркий маникюр. Многократно проверенные рекомендации сделают ваш день.