Маникюр «Гжель»

Вычурные рисунки на неестественно длинных ногтях давно вышли из моды, а вот деликатный узор на короткой ногтевой пластине смотрится по-прежнему актуально.

Дизайн ногтей «Гжель», в котором сочетаются белый цвет и оттенки синего, подойдёт поклонницам универсального нэйл-арта.

В жаркий летний день гжельский мотив напомнит о морских путешествиях, а в мороз позволит ощутить себя сказочной Снегурочкой.

Нежный бело-синий декор не повредит даже строгому образу бизнес-леди, если украсить им только акцентные пальцы.

Перед тем, как рисовать цветы и листочки на ногтях, потренируйтесь на листе бумаги, а потом приступайте к маникюру, используя в качестве руководства этот видео-урок.