Ещё
Маникюр «Гжель»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маникюр «Гжель» 

Рамблер 12 февраля 2018
Вычурные рисунки на неестественно длинных ногтях давно вышли из моды, а вот деликатный узор на короткой ногтевой пластине смотрится по-прежнему актуально.
Дизайн ногтей «Гжель», в котором сочетаются белый цвет и оттенки синего, подойдёт поклонницам универсального нэйл-арта.
В жаркий летний день гжельский мотив напомнит о морских путешествиях, а в мороз позволит ощутить себя сказочной Снегурочкой.
Нежный бело-синий декор не повредит даже строгому образу бизнес-леди, если украсить им только акцентные пальцы.
Перед тем, как рисовать цветы и листочки на ногтях, потренируйтесь на листе бумаги, а потом приступайте к маникюру, используя в качестве руководства этот видео-урок.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение