Ещё
Тренировка у стены для похудения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренировка у стены для похудения 

Рамблер 15 февраля 2018
Мартовская капель уже скоро застучит в окна, так что сейчас самое время заняться фигурой, чтобы встретить весну во всеоружии.
Если на спортклуб нет времени или денег, то можно проводить тренировки дома. Для этого не понадобится сложное оборудование — достаточно будет лишь коврика и… стены.
Выполняя упражнения у ровной вертикальной поверхности, вы будете правильно держать спину и контролировать положение тела. Это особенно важно для начинающих поклонников фитнеса, которые ещё не в полной мере освоили технику и допускают ошибки, ведущие к перегрузке.
Попробуйте тренировку у стены, и к тёплому сезону вы точно будете в форме!
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение