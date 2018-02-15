Тренировка у стены для похудения

Мартовская капель уже скоро застучит в окна, так что сейчас самое время заняться фигурой, чтобы встретить весну во всеоружии.

Если на спортклуб нет времени или денег, то можно проводить тренировки дома. Для этого не понадобится сложное оборудование — достаточно будет лишь коврика и… стены.

Выполняя упражнения у ровной вертикальной поверхности, вы будете правильно держать спину и контролировать положение тела. Это особенно важно для начинающих поклонников фитнеса, которые ещё не в полной мере освоили технику и допускают ошибки, ведущие к перегрузке.

Попробуйте тренировку у стены, и к тёплому сезону вы точно будете в форме!