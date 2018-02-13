Макияж в стиле nude

Естественность, природная красота, минимальное использование декоративной косметики всегда были в моде.

Сегодня визажисты активно используют приёмы макияжа в стиле nude на модных показах и фотосессиях, а модницы тратят часы, чтобы создать видимость отсутствия косметики.

Какое-то время назад нюдовый мейк-ап был популярен только в тёплое время года, но сейчас он входит в число актуальных осенне-зимних трендов. Залог успешности этого макияжа — идеальное выравнивание тона лица и акцентирование естественного сияния кожи.

Для мейк-апа глаз и губ применяются только нежные полупрозрачные средства с намёком на цвет, которые делают образ нежным и чувственным.