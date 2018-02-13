Как создать объём у корней

Копна волос, которые романтично развеваются на ветру, — мечта любой красавицы. Но увы, роскошной шевелюрой природа наградила не всех.

Обладательницы тонких прямых волос идут на самые разные ухищрения, чтобы получить стойкий объём: используют укладочные средства, накручивают пряди на бигуди и щипцы, немилосердно начёсывают локоны и отправляются в парикмахерские делать химическую завивку.

А можно ли обзавестись объёмной укладкой, не прикладывая больших усилий и не тратя много времени? В видео-уроке стилист раскроет секретный приём создания роскошной, долго сохраняющей пышность причёски.