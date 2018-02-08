Ещё
Тренд из Instagram: опаловые волосы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренд из Instagram: опаловые волосы 

SNCmedia.ru 8 февраля 2018
Бьютиголики всего мира окрашивают волосы во все цвета радуги уже не первый год и нежно любят подобные эксперименты с волосами, называя их то #mermaidhair, то #unicornhair. Но уже за первые недели 2018 Instagram подарил нам новый тренд — опаловые волосы. На первый взгляд, то же самое радужное окрашивание, однако его особенность заключается в мягком переходе пастельных оттенков.
Instagram
Instagram
Опал получается, когда вы объединяете тренд на седые волос с радужным окрашиванием. Название тенденция получила, как вы уже поняли, получила от переливающегося драгоценного камня опала, который отличается игрой зеленых, малиновых, фиолетовых, красных оттенков. Модное окрашивание действительно очень похоже на этот камень.
Опаловым окрашиванием можно освежить ваши серебряные волосы или скрыть желтизну. Тренд хорошо подходит блондинкам, позволяя экспериментировать с пастельными цветами. Секрет в том, что цвет волос должен отличаться в зависимости от угла зрения — где-то вы будете видеть больше розового, где-то — зеленого. Словом, все как придумала природа, создавая переливающийся опал.
Мы абсолютно влюблены в эту тенденцию! И не только потому, что она выглядит, как настоящее волшебство, но и потому, что тренд более, чем совместим с реальной жизнью. Вдохновляйтесь фотографиями из Instagram и бегом к колористу!
SNCmedia.ru: последние новости
7 бьюти-новинок, на которые не жалко потратить ползарплаты Просто выспалась: как Блейк Лайвли удается так аккуратно делать пластику Тренд из Instagram: пастельный боди-арт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение