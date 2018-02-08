Тренд из Instagram: опаловые волосы

Бьютиголики всего мира окрашивают волосы во все цвета радуги уже не первый год и нежно любят подобные эксперименты с волосами, называя их то #mermaidhair, то #unicornhair. Но уже за первые недели 2018 Instagram подарил нам новый тренд — опаловые волосы. На первый взгляд, то же самое радужное окрашивание, однако его особенность заключается в мягком переходе пастельных оттенков.

Instagram

Instagram

Публикация от Aura (@auracolorist) Сен 6, 2017 в 9:39 PDT Опал получается, когда вы объединяете тренд на седые волос с радужным окрашиванием. Название тенденция получила, как вы уже поняли, получила от переливающегося драгоценного камня опала, который отличается игрой зеленых, малиновых, фиолетовых, красных оттенков. Модное окрашивание действительно очень похоже на этот камень.

Публикация от Control Hair (@ctrlhair) Фев 6, 2018 в 5:50 PST Опаловым окрашиванием можно освежить ваши серебряные волосы или скрыть желтизну. Тренд хорошо подходит блондинкам, позволяя экспериментировать с пастельными цветами. Секрет в том, что цвет волос должен отличаться в зависимости от угла зрения — где-то вы будете видеть больше розового, где-то — зеленого. Словом, все как придумала природа, создавая переливающийся опал.

Мы абсолютно влюблены в эту тенденцию! И не только потому, что она выглядит, как настоящее волшебство, но и потому, что тренд более, чем совместим с реальной жизнью. Вдохновляйтесь фотографиями из Instagram и бегом к колористу!