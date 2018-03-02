Как сделать голливудский пучок

Появление голливудских див на красной дорожке всегда вызывает ажиотаж. Поклонники придирчиво рассматривают туалеты звёзд, изучают аксессуары, пытаются повторить макияж и причёски своих любимиц.

Но если подобрать похожее платье и украшения — удовольствие не из дешёвых, то скопировать образ можно запросто. Причёска «Голливудский пучок» — одна из самых популярных среди актрис и певиц.

Смотрится она элегантно и чувственно, но не вычурно. И самое приятное в том, что пучок универсален. Утром с ним можно появиться в офисе, а вечером отправиться на романтическую встречу — он всегда будет смотреться прелестно.