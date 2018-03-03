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Как сделать идеальный маникюр Polka Dots
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Как сделать идеальный маникюр Polka Dots 

Рамблер 3 марта 2018
В середине прошлого века модниц захватил «горох». Этот принт использовался повсеместно: в отделке помещений, в текстильных коллекциях и в маникюре.
Узор Polka Dots придаёт образу романтичность и даже кукольность, но именно за это его и ценят поклонницы женственного стиля. В 50-60 годах красотки отдавали предпочтение контрастным двухромным решениям, но сейчас, когда «горошек» триумфально вернулся, дозволяется выбирать самые разные сочетания, в том числе кричащие.
Кстати, маникюр в стиле Polka Dots — один из самых простых для новичков, его можно сделать, даже не имея специальных аксессуаров.
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