Как сделать идеальный маникюр Polka Dots

В середине прошлого века модниц захватил «горох». Этот принт использовался повсеместно: в отделке помещений, в текстильных коллекциях и в маникюре.

Узор Polka Dots придаёт образу романтичность и даже кукольность, но именно за это его и ценят поклонницы женственного стиля. В 50-60 годах красотки отдавали предпочтение контрастным двухромным решениям, но сейчас, когда «горошек» триумфально вернулся, дозволяется выбирать самые разные сочетания, в том числе кричащие.

Кстати, маникюр в стиле Polka Dots — один из самых простых для новичков, его можно сделать, даже не имея специальных аксессуаров.