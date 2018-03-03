Аптечные лайфхаки: дешёво и эффективно

Считаете, что уход за собой — это невероятно сложно и дорого?

Тогда откроем секрет — в вашем доме есть место, где лежат сокровища, предназначенные для поддержания красоты и молодости. И это место — аптечка. Она есть у каждого, но туда мы заглядываем лишь в случае недомоганий. Между тем, некоторые бюджетные средства способны заменить половину вашего косметического арсенала.

С помощью купленных в аптеке препаратов можно избавиться от прыщей, вылечить потрескавшуюся на пятках кожу, распрощаться с секущимися волосами и разгладить первые морщинки. И всё это — почти бесплатно! Видео расскажет, как дешёвые составы справляются с проблемами, решить которые не всегда могут даже дорогостоящие кремы и лосьоны.