Ещё
Аптечные лайфхаки: дешёво и эффективно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аптечные лайфхаки: дешёво и эффективно 

Рамблер 3 марта 2018
Считаете, что уход за собой — это невероятно сложно и дорого?
Тогда откроем секрет — в вашем доме есть место, где лежат сокровища, предназначенные для поддержания красоты и молодости. И это место — аптечка. Она есть у каждого, но туда мы заглядываем лишь в случае недомоганий. Между тем, некоторые бюджетные средства способны заменить половину вашего косметического арсенала.
С помощью купленных в аптеке препаратов можно избавиться от прыщей, вылечить потрескавшуюся на пятках кожу, распрощаться с секущимися волосами и разгладить первые морщинки. И всё это — почти бесплатно! Видео расскажет, как дешёвые составы справляются с проблемами, решить которые не всегда могут даже дорогостоящие кремы и лосьоны.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение