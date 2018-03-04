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Стробинг — новый тренд в макияже
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Стробинг — новый тренд в макияже 

Рамблер 4 марта 2018
Визажисты постоянно придумывают какие-то новинки. Контурный макияж, скульптурирование, стробинг…. В этих терминах запросто можно запутаться!
Сейчас мы поговорим о стробинге — остромодном тренде в мейк-апе, который уже полюбился поклонницам естественной красоты. В отличие от скультурирования, при котором черты лица тщательно прорисовываются, стробинг всего лишь акцентирует достоинства. Главное средство в этом макияже — хайлайтер, придающий коже сияние.
После правильной растушёвки хайлайтера лицо словно светится мягким внутренним светом и выглядит натурально. Не исключено, что окружающие не догадаются о вашей маленькой хитрости, а будут лишь восхищаться идеально гладкой кожей.
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