Стробинг — новый тренд в макияже

Визажисты постоянно придумывают какие-то новинки. Контурный макияж, скульптурирование, стробинг…. В этих терминах запросто можно запутаться!

Сейчас мы поговорим о стробинге — остромодном тренде в мейк-апе, который уже полюбился поклонницам естественной красоты. В отличие от скультурирования, при котором черты лица тщательно прорисовываются, стробинг всего лишь акцентирует достоинства. Главное средство в этом макияже — хайлайтер, придающий коже сияние.

После правильной растушёвки хайлайтера лицо словно светится мягким внутренним светом и выглядит натурально. Не исключено, что окружающие не догадаются о вашей маленькой хитрости, а будут лишь восхищаться идеально гладкой кожей.