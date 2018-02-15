Романтическая причёска

Мало что сравнится по выразительности и женственности с нежной романтичной причёской.

Милая и чувственная, она подчёркивает сущность представительницы прекрасного пола и делает её невероятно привлекательной.

Чтобы сделать такую причёску, вовсе не обязательно ждать праздника или вечеринки, ведь она гармонично смотрится даже с будничным нарядом.

Идеально, если на укладку локонов не потребуется тратить много времени, тогда создать очаровательный образ можно буквально на ходу. Видео-урок рассказывает, как уложить волосы буквально за несколько минут, обойдясь минимумом аксессуаров.