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Дизайн ногтей «Пирожное»
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Дизайн ногтей «Пирожное» 

Рамблер 24 февраля 2018
Сладкоежкам, которые и дня не могут прожить без десертов, обязательно понравится идея кондитерского маникюра. Пастельные тона порождают ассоциации с пышными кремами, тягучими муссами, освежающими йогуртами и фруктовым мороженым, а крошечный рисунок в виде пирожного на одном ногте намекает на то, что злоупотреблять даже самыми вкусными тортиками не следует. Впрочем, если речь идёт о маникюре, то сладкого много не бывает. Смотрите видео-урок, берите на вооружение приёмы нэйл-специалиста и создавайте свой кондитерский шедевр на ногтях. Это красиво, стильно и безвредно для фигуры!
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