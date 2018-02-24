Дизайн ногтей «Пирожное»

Сладкоежкам, которые и дня не могут прожить без десертов, обязательно понравится идея кондитерского маникюра. Пастельные тона порождают ассоциации с пышными кремами, тягучими муссами, освежающими йогуртами и фруктовым мороженым, а крошечный рисунок в виде пирожного на одном ногте намекает на то, что злоупотреблять даже самыми вкусными тортиками не следует. Впрочем, если речь идёт о маникюре, то сладкого много не бывает. Смотрите видео-урок, берите на вооружение приёмы нэйл-специалиста и создавайте свой кондитерский шедевр на ногтях. Это красиво, стильно и безвредно для фигуры!