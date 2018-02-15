Как менялся стиль женщин в Бразилии за 100 лет

Супермодель Жизель Бюндхен признана одной из самых красивых женщин мира, а для многих жителей планеты восхитительная бразильянка стала символом страны.

Впрочем, экзотическая привлекательность латиноамериканок никогда не оспаривалась — эти женщины обладают необычной влекущей внешность, бередящей мужские сердца.

Возможно, секрет их эффектности в смешении рас, от которых знойные красотки взяли самое лучшее.

За последнее столетие бразильянки неоднократно меняли стиль, следуя модным веяниям, но год годом сохраняли статус женщин обворожительных, чувственных и сексуальных.