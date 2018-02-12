3 идеи стильного маникюра

Приближение весны означает, что пора заняться изучением модных трендов в маникюре. Сейчас актуальность приобрели новые версии классических дизайнов. Например, лунный маникюр не в пастельных, а в металлических оттенках, френч с акцентированной половиной ногтя, а не его кончиком или геометрический маникюр с лаконичными рисунками. Но неизменным остаётся лишь одно — чтобы маникюр смотрелся элегантно, за руками и ногтями обязательно надо ухаживать. Ежедневное увлажнение, уход за кутикулой, укрепляющие ванночки и тщательный выбор средства для снятия лака, не повреждающего пластину.