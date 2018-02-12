Ещё
3 идеи стильного маникюра
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 идеи стильного маникюра 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: Рамблер
Приближение весны означает, что пора заняться изучением модных трендов в маникюре. Сейчас актуальность приобрели новые версии классических дизайнов. Например, лунный маникюр не в пастельных, а в металлических оттенках, френч с акцентированной половиной ногтя, а не его кончиком или геометрический маникюр с лаконичными рисунками. Но неизменным остаётся лишь одно — чтобы маникюр смотрелся элегантно, за руками и ногтями обязательно надо ухаживать. Ежедневное увлажнение, уход за кутикулой, укрепляющие ванночки и тщательный выбор средства для снятия лака, не повреждающего пластину.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о чем говорят ваши сновидения
Рената Литвинова шокировала фанатов1
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело101
Пугачева снова всех удивила96
Онлайн-покупки: ожидание и реальность85
Видео
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
05:27
Анну Седокову просят раскрыть секрет идеальной груди
Звёзды
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение