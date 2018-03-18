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Макияж для проблемной кожи
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Макияж для проблемной кожи 

Рамблер 1 час назад
Мало кого природа наградила идеальной кожей. Но даже те счастливицы, чья кожа здорова, время от времени сталкиваются с проблемами — шелушением, высыпаниями, покраснением. Это явление могут быть вызваны и заболеваниями, и воздействием внешних факторов, например, морозного воздуха или солнца. Но и тем, кого проблемы с лицом донимают постоянно, не стоит расстраиваться, ведь их можно удачно скрыть, используя декоративную косметику. Самое главное — всегда хорошо очищать кожу перед нанесением макияжа, не просто умываясь, но и с помощью тоников и лосьонов и всегда снимать мейк-ап перед сном.
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