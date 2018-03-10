Укладка на каждый день за 5 минут

Для любой модницы стильная причёска — один из главных элементов образа. Без аккуратной укладки нельзя появиться ни на работе, ни на торжественном мероприятии, ни на неформальной вечеринке. Но далеко не всегда у девушек есть время на посещение салона красоты, так что освоить секретные приёмы парикмахеров будет не лишним. Если вы уверены, что создать интересно уложить длинные волосы за 5 минут невозможно, то посмотрите видео-урок и убедитесь, что это вам под силу. Для укрощения шевелюры даже не понадобятся сложные аксессуары, кроме плойки, резинки и нескольких заколок, а результат вас точно очарует.