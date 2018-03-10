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Успеть за 45 секунд: смоки-айс
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Успеть за 45 секунд: смоки-айс 

Рамблер 10 марта 2018
Макияж смоки-айс — тренд неувядающий. Этот драматичный мейк-ап хорош для любого случая, главное — правильно подобрать цветовую гамму. Кстати, родился он почти сто лет назад, во времена немого кино. Актрисы, лишённые возможности передать чувства словами, могли заворожить зрителей лишь выразительной мимикой. Приковать внимание к глазам, наполненным слезами или таящим улыбку, и помогал насыщенный макияж, главная особенность которого — тщательно растушёванные тени. Героиня ролика попробует воссоздать образ кинозвезды за 45 секунд. Как вы думаете, удастся ей за это время повторить роскошный «дымчатый» макияж?
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