Успеть за 45 секунд: смоки-айс

Макияж смоки-айс — тренд неувядающий. Этот драматичный мейк-ап хорош для любого случая, главное — правильно подобрать цветовую гамму. Кстати, родился он почти сто лет назад, во времена немого кино. Актрисы, лишённые возможности передать чувства словами, могли заворожить зрителей лишь выразительной мимикой. Приковать внимание к глазам, наполненным слезами или таящим улыбку, и помогал насыщенный макияж, главная особенность которого — тщательно растушёванные тени. Героиня ролика попробует воссоздать образ кинозвезды за 45 секунд. Как вы думаете, удастся ей за это время повторить роскошный «дымчатый» макияж?