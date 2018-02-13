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Скорая зимняя помощь для вашей кожи
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Скорая зимняя помощь для вашей кожи 

МедикФорум 13 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Что бы там не говорилось про внутренний мир — в первую очередь при знакомстве обращаем внимание на состояние кожи.
Согласитесь, что общаться с человеком, чья кожа покрыта угрями, чёрными точками и вообще выглядит так, будто от неё сейчас что-то отвалится. Если летом наша кожа сама по себе красивая и гладкая, то зимой, к великому сожалению, с этим возникают огромные проблемы. А красоту ведь хочется сохранять круглый год.
Поэтому для того, чтобы кожа всё так же оставалась привлекательной, необходимо поддерживать уровень её увлажнённости. Как известно, зимой из-за низких температур и ветра кожа становится сухой. Однако, к великому сожалению, спиртовые лосьоны, тоники и разного рода гели, спасающие от сухости летом, зимой не просто бесполезны, а даже вредны. Точно так же как и пудра, убирающая неприятный жирный блеск, сделает лишь хуже. Но что тогда использовать?
Косметологи рекомендуют перейти на жирные или полужирные питательные крема, насыщенные витамином Е. Их нужно наносить перед выходом на улицу, чтобы защитить её от ветра.
Любительницам декоративной косметики лучше перейти на жидкие тональные основы, в состав которых входят цинк, натрий, магний и калий, обеспечивающие не только достаточную увлажнённость, но и здоровый, природный цвет.
Следуйте этим простым советам и хвастайтесь идеальной кожей круглый год. Ранее было, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.
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