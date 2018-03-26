Дизайн ногтей «Краски»

Интересный дизайн ногтей — это изюминка, завершающая образ. В будни, когда нужно постоянно находиться в офисе, яркие тона неуместны, но в выходные можно позволить себе излишества и использовать насыщенные оттенки для декора ногтей. Сейчас стилисты отошли от строгих рекомендаций, поэтому модницы не ограничивают себя и берут для маникюра красочные монохромные покрытия, создают эффект омбре и декорируют ногти милыми рисунками. Дизайн ногтей «Краски» — отличный способ обзавестись уникальным маникюром. Даже если вы не посвятили себя изобразительному искусству и не планируете отправиться на художественную выставку, такой узор всё равно поднимет вам настроение.