Как нанести рисунок на гель-лак

Делать крошечные рисунки на ногтях модницы начали давно, но лишь несколько лет назад это стало повальным увлечением. Для получения красивого, изящного и аккуратного узора приходится отправлять в салон красоты, поскольку создать одинаковый декор на всех пальцах, не имея навыков и не владея обеими руками с одинаковой ловкостью, невозможно. Впрочем, поклонницы живописного маникюра знают секрет, который помогает им экономить время и деньги.

Это наклейки, которые переносят на пластины, моментально получая желаемый декор. Но чтобы результат действительно порадовал и сохранился надолго, нужно соблюдать кое-какие правила.