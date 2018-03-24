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Как сделать макияж для селфи
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Как сделать макияж для селфи 

Рамблер 5 часов назад
Сделать селфи на тысячу лайков? Легко! Все, что вам нужно, — это идеальный тон лица и точеные скулы.
Конечно, стать загорелой или слегка побледнеть можно с помощью фильтров, а вот придать коже гладкость в приложениях для обработки фотографий намного сложнее.
По этой причине, делая мейк-ап для селфи, в первую очередь стоит озаботиться выравниванием цвета кожи.
Еще один важный момент — проработка черт лица с помощью тёмного и светлого тональных кремов. Выделение скул сделает лицо более выразительным и изящным.
Завершающий штрих — нанесение хайлайтера, который за мгновение освежает кожу и заставляет лицо сиять.
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