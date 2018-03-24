Как сделать макияж для селфи

Сделать селфи на тысячу лайков? Легко! Все, что вам нужно, — это идеальный тон лица и точеные скулы.

Конечно, стать загорелой или слегка побледнеть можно с помощью фильтров, а вот придать коже гладкость в приложениях для обработки фотографий намного сложнее.

По этой причине, делая мейк-ап для селфи, в первую очередь стоит озаботиться выравниванием цвета кожи.

Еще один важный момент — проработка черт лица с помощью тёмного и светлого тональных кремов. Выделение скул сделает лицо более выразительным и изящным.

Завершающий штрих — нанесение хайлайтера, который за мгновение освежает кожу и заставляет лицо сиять.